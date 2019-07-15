Україні забракло декількох голосів, щоб стати господаркою ЄвроБаскет-2021

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Чемпіонат Європи з баскетболу
Чемпіонат Європи з баскетболу / fbu.ua

Чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року серед жіночих команд відбудеться не в Україні та Швеції. Турнір пройде у Франції та Іспанії.

Про це в ході спеціальної церемонії повідомив президент FIBA-Європа Тургай Демірель.

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Таким чином, групові раунди наступного континентальної першості приймуть Ліон (Франція) та Валенсія (Іспанія). Фінальна частина пройде в столиці Франції Парижі.

На право проведення 38-го ЄвроБаскета серед жінок також претендувала спільна заявка України та Швеції. У підсумку синьо-жовтим не вистачило декількох голосів, інформує ФБУ.

Передбачалося, що матчі групового етапу чемпіонату Європи приймали б Стокгольм та Запоріжжя, а всі поєдинки плей-офф – Київ.

Федерація баскетболу України навіть підготувала ефектний промо-ролик до турніру. 

Чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок у 2019 році виграла Іспанія. У фіналі іспанки здолали збірну Франції.

Збірна України також взяла участь у змаганнях. У групі українки посіли останнє місце, програвши три матчі: Іспанії, Великобританії та Латвії.

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол
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