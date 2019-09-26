Україні зіграє проти Німеччини у відборі на Євро-2021: оголошено склад жіночої збірної на цю гру

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Жіноча збірна України з футболу
Жіноча збірна України з футболу / womensfootball.com.ua

Головний тренер національної жіночої збірної України Наталія Зінченко оприлюднила список з 22 гравців для участі у навчально-тренувальному зборі та двох матчах євровідбору зі збірними Німеччини та Ірландії.

30 вересня команда збереться у Києві та проведе триденний збір на тренувальній базі клубу "Оболонь-Бровар". Участь у цьому зборі візьмуть 22 футболістки. До складу увійшли чотирнадцять футболісток, які представляють чемпіонат України: 7 – "Житлобуд-2" (Харків), 6 – "Житлобуд-1" (Харків), 1 – "Восход" (Стара Маячка). Окрім гравців з національного чемпіонату наставник національної команди запросила 8 легіонерів, які виступають у чемпіонатах Білорусі, Іспанії, Польщі, США та Франції.

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Склад збірної України:
Воротарі: Ірина Саніна ("Житлобуд-1"), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (усі – "Житлобуд-2")
Захисники: Натія Панцулая ("Атлетико Мадрид", Іспанія), Ольга Басанська, Анна Петрик (усі – "Житлобуд-1"), Ірина Подольська ("Житлобуд-2"), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь), Дар'я Кравець ("Реймс", Франція), Яна Деркач ("Восход")
Півзахисники: Ольга Овдійчук ("Атлетико Мадрид", Іспанія), Надія Куніна, Дар’я Апанащенко (усі – "Житлобуд-1"), Таміла Хімич ("Мінськ", Білорусь), Тетяна Китаєва, Ія Андрущак (усі – "Житлобуд-2"), Ніколь Козлова ("Вірджінія Тех", США).
Нападники: Ганна Вороніна ("Житлобуд-1"), Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі – "Житлобуд-2"), Тетяна Романенко ("Реймс", Франція), Валентина Тараканова ("Стоміланки", Польща)

3 жовтня команда відправиться до Німеччини, де 5 жовтня відбудеться черговий матч проти Бундестіму у місті Аахен. 

До слова: Україна зазнала принизливої поразки від Німеччини, пропустивши 8 голів у відборі на жіночий Євро

 

Вже на наступний день "жовто-сині" вирушать до столиці Ірландії. Саме в Дубліні 8 жовтня Україна зіграє другий виїзний поєдинок.

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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