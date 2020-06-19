Українка Катаріна Завацька – переможниця тенісного турніру у Франції
Українська тенісистка Катаріна Завацька стала переможницею турніру у Франції. Українка перемогла французьку суперницю у двох сетах.
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Перемога у фіналі стала для українки п'ятою у шести зустрічах на турнірі.
Що відомо про Катаріну Завацьку
20-річна тенісистка народилась у Луцьку. Тенісом розпочала займатись у віці 5,5 років у Рівному. Тренувалась в обласній спеціалізованій ДЮСШ олімпійського резерву. Згодом протягом шести років займалась у тенісному центрі в Каннах (Франція).
Шестиразова переможниця турнірів міжнародної федерації тенісу. У липні 2019 року стала переможницею турніру ITF W100 у Франції.
Зараз Катаріна посідає 105 сходинку рейтингу WTA.