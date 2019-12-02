Українка Басова виборола срібло на етапі Кубка світу з велотреку

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Любов Басова

У Гонконзі проходить третій етап Кубка світу з велотреку. Українка Любов Басова посіла друге місце в кейріні.

Басова посіла друге місце, поступившись лише кореянці Х'єчжін Лі. Бронзову медаль виграла японка Юка Кобаясі.

До слова: Українка Старікова виборола бронзу на етапі Кубка світу з велотреку в Глазго

Зазначимо, що раніше була близька до виграшу бронзи інша українка – Олена Старікова. У жіночому спринті вона дісталася до медального поєдинку з канадкою Келсі Мітчелл. Першу гонку виграла канадка, другу – українка. На жаль, у третій також перемогла канадка, причому Старікова відстала всього на 0,002 секунди.

Щодо інших результатів, то у кваліфікації індивідуального спринту Басова посіла 31 місце і не потрапила у фінал.

У скретчі Анна Соловей не змогла кваліфікуватися у фінал, в медісоні Оксана Клячина і Анна Нагорна зайняли 10 місце. У чоловічому кейріні українець Дмитро Стовбецький зайняв 19 місце.

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Теги: Спорт Велоспорт
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