Українка Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук встановила новий персональний рекорд в приміщеннях.

Бех-Романчук в найкращій спробі показала результат 6.73 м і здобула срібло змагань. До цього найкращим її результатом був стрибок на 6.71 м, який спортсменка продемонструвала у березні 2017 року.

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Золоту медаль у Мюнхені отримала німецька спортсменка Малайка Міхамбо, яка продемонструвала результат 6,99 м. Третє місце посіла сербка Івана Спановіч із результатом 6,65 м.

З 7-го по 9 лютого в Сумах відбудеться чемпіонат України в приміщенні, в якому планується участь Бех-Романчук.

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