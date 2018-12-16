Українка Бех виборола золото юніорського чемпіонату світу з біатлону

473 Читать новость на русском
Катерина Бех
Катерина Бех / Instagram

20-річна українка Катерина Бех виграла спринт на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у словацькому Брезно-Осрблі.

Перед стартом гонки головним питанням було – чи зможе хтось кинути виклик якнайшвидшій спортсменці цього чемпіонату Камілі Жук. Відповідь на це питання залежало від самої польської юніорки, а точніше – від її точності на рубежі.

Читайте також: Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019

І, на щастя для збірної України, Каміла допустила по одному промаху на кожному рубежі, даючи шанс конкуренткам. Але скористатися цим шансом зуміла тільки Катерина Бех. Українка без промахів фінішувала на дистанції 7,5 кілометрів з часом в 21 хвилину і 3,6 секунди, а Каміла Жук задовольняється в цій гонці лише сріблом.

У суперництві за бронзу представниця Німеччини Ханна Кебінгер всього на 0,2 секунди обійшла молодшу сестру олімпійської чемпіонки зі Швеції Ельвіру Еберг.

Другий кращий результат серед українок показала Анна Кривонос, з одним промахом посіла 10 місце з відставанням від лідера в 31,3 секунди.

Читайте також: З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії

У свою чергу, Валерія Дмитренко фінішувала на 19 місці, без промахів відставши від Бех на хвилину і 1,9 секунди. Анна Коваленко – 53-я з 2 промахами і відставанням в 2 хвилини і 27,6 секунди.

Раніше 24 канал писав, що в спринтерській гонці у юніорів Богдан Цимбал потрапив у квіткову церемонію, посівши високе 4 місце.

1. Катерина Бех (0+0) 21:03,6
2. Каміла Жук (1+1) +12,1
3. Ханна Кебінгер (0+0) +14,0

10. Анна Кривонос (0+1) +31,3
19. Валерія Дмитренко (0+0) +1:01,9
53. Анна Коваленко (1+1) +2:27,6

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто знищував військовий потенціал ЗСУ у 1991 – 2014 роках: підозрюються всі міністри оборони
сьогодні
3646
Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук