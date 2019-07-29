Українка Беломоїна стала срібною призеркою чемпіонату Європи з маунтенбайку
Українська велосипедистка Яна Беломоїна завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з маунтенбайку в Брно (Чехія).
27-річна спортсменка поступилася тільки Йоланді Нефф зі Швейцарії. На третьому місці німкеня Елізабет Брандау.
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Це третя медаль Яни на чемпіонатах Європи. Раніше вона перемагала на змаганнях в Берні (2013) та італійському Дарфо-Боаріо-Терме (2017).
На чемпіонатах світу Беломоїна вигравала 2 срібні та 2 бронзові медалі. Остання бронза датована 2015 роком.
Спорт 24 писав, що 23-річний український велогонщик Марк Падун виграв загальний залік гонки Adriatica Ionica Race, яка проходила в Італії з 24 по 28 липня.
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