Українка Бережна стала віце-чемпіонкою світу з боротьби

Українка Аліна Бережна завоювала срібну медаль чемпіонату світу 2019 з вільної боротьби у ваговій категорії до 72 кг серед жінок. Змагання проходять в казахстанському Нур-Султані.

Бережна в категорії до 72 кг в 1/4 фіналу з рахунком 4:0 пройшла американку Вікторію Христину Френсіс, а в півфіналі впевнено здолала китаянку Паліху Паліху (7:0).

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За золото досвідчена українка боролася з олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 Наталією Воробйовою.

На старті сутички Бережна двічі дозволяла Воробйовій виштовхнути себе за межі килима. За рахунку 0:2 Аліна неодноразово намагалася зробити кидок, але росіянка грамотно захищалася і своєчасно контратакувала.

На останніх секундах поєдинку Бережна таки набрала два бали, однак цього виявилося недостатньо, щоб стати дворазовою чемпіонкою світу. 4:2 – і перемога Воробйової.

Раніше інший українець Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг.