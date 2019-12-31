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Українка Білодід посіла 12 місце у світовому рейтингу найкращих спортсменок року

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Дарія Білодід / AFP

Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) назвала рейтинг найкращих спортсменів світу у 2019 році.

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією AIPS, а американська гімнастка Сімона Байлз – спортсменкою року.

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Участь в голосуванні взяв 331 журналіст з 102 країн світу. Мессі отримав 13,11% голосів, в щільній боротьбі випередивши другого кенійського легкоатлета Еліуда Кіпчоґе (12,01%). На третьому місці іспанський тенісист Рафаель Надаль (9,38%).

Байлз стала першою серед жінок з 15,04% голосів. Другою фінішувала американська футболістка Меган Рапіноу (13,51%), а третьою стала ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (11,01%). Українська дзюдоїстка Дарія Білодід на 12-му місці – 2,89% голосів.

Нагадаємо, що на початку грудня Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч, як найкращий футболіст світу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліонель Мессі Теніс Дарія Білодід Дзюдо
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