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Українка Блашко очолила рейтинг найкращих стрілків світу в біатлоні

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Дарія Блашко / biathlon.com.ua

Українка Дарія Блашко очолила рейтинг найкращих стрілків поточного сезону Кубка світу з біатлону після шести етапів.

Відсоток попадань спортсменки становить 90,1 %. 24-річна українка зробила 142 постріли, 128 з яких влучили в ціль. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Другою в рейтингу йде Франциска Пройс з Німеччини (89,5%), а третьою йде ще одна наша співвітчизниця – Віта Семеренко (89,2%). У першій десятці також виявилася Юлія Джима. 29-річна киянка займає 7 місце з показником точності стрільби в 88,6%.

Найгірший результат серед українок в Анастасії Меркушиної – 55 місце при точності влучень 79,7%.

Статистика стрільби:

1. Дарія Блашко (Україна) – 90,1%
2. Франциска Пройсс (Німеччина) – 89,5%
3. Віта Семеренко (Україна) – 89,2%
...
7. Юлія Джима (Україна) – 88,6%
19. Олена Підгрушна (Україна) – 85,1%
41. Валентина Семеренко (Україна) – 82,4%
55. Анастасія Меркушина (Україна) – 79,7%

Додамо, що оскільки Юлія Журавок та Надія Бєлкіна провели лише по одній гонці на Кубку світу, а Анастасія Меркушина пропустила одразу три етапи, то для більш чіткої картини варто вказати також їхні показники влучності на змаганнях Кубку IBU.

Анастасія Меркушина (7 стартів) – 93%
Юлія Журавок (12 стартів) – 88%
Надія Бєлкіна (11 стартів) – 81%

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Юлія Джима Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Юлія Журавок Віта Семеренко Валентина Семеренко Дарія Блашко
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