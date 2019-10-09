Українка Бондаренко не змогла виграти жодного гейму в матчі на турнірі в Китаї

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Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла стартовий матч парного розряду на турнірі WTA міжнародної серії в Тяньцзіні.

У поєдинку першого кола українка в дуеті з Аріною Родіоновою з Австралії без шансів поступилася японській парі Нао Хібіно / Мію Като – 6:0, 6:0.

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Тенісистки провели на корті всього 45 хвилин. Українка і австралійка не використали 2 брейкпоінта в цій зустрічі, а їх суперниці реалізували 6 з 9 шансів на брейк.

Згідно з даними на сайті ITF, Катерина Бондаренко раніше двічі програвала матч з двома нулями. У 2010 році Марії Кириленко на Прем'єрі в Москві і в 2018 році на турнірі WTA 125k в Індіан-Уеллсі в парі з американкою Варварою Лепченко проти дуету Барбора Крейчікова / Віра Лапко.

До слова, першу гру після народження дитини 33-річна Бондаренко зіграла в Узбекистані, програвши в першому раунді Гретье Міннен.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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