Українка Димченко стала чемпіонкою світу з веслування

Українська спортсменка Діана Димченко виграла чемпіонат світу з веслування, який проходив в Гонконзі.

Димченко не було рівних в одиночних жіночих запливах на дистанції 6 км. Вона прийшла першою з результатом 30,20 хвилини.

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Срібло дісталося француженці Джесіці Берре, а бронза – голландці Янніке ван дер Мюлен.

Українська спортсменка перемагає на чемпіонаті світу вже третій рік поспіль. Всього на турнірі боролися за медалі півтисячі спортсменів з усього світу.

Спорт 24 писав, що збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала вісім ліцензій на Олімпійські ігри-2020 за результатами чемпіонату світу в Сегеді (Угорщина).