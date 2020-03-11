Українка Еліна Світоліна знялась у красивій фотосесії WTA – фото
Жіноча тенісна асоціація провела щорічну фотосесію тенісисток. Зйомка проводилась в Індіана-Веллс.
Еліна Світоліна знялась у традиційній фотосесії для гравців.
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Підготовка Еліни Світоліної до фотосесії
Еліна Світоліна
Додамо, що українська тенісистка стала переможницею престижного турніру у Монтерреї. Українка перемогла у фіналі суперницю з Чехії Марія Боузкову.
Скасування турніру BNP Paribas 2020 призвело до того, що українки втратять усі зароблені очки за минулорічний Індіан-Веллс. Через це Еліна Світоліна опустить нижче топ-5 рейтингу WTA.
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