Українка Еліна Світоліна знялась у красивій фотосесії WTA – фото

Жіноча тенісна асоціація провела щорічну фотосесію тенісисток. Зйомка проводилась в Індіана-Веллс.

Еліна Світоліна знялась у традиційній фотосесії для гравців.

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Підготовка Еліни Світоліної до фотосесії



Еліна Світоліна

Додамо, що українська тенісистка стала переможницею престижного турніру у Монтерреї. Українка перемогла у фіналі суперницю з Чехії Марія Боузкову.

Скасування турніру BNP Paribas 2020 призвело до того, що українки втратять усі зароблені очки за минулорічний Індіан-Веллс. Через це Еліна Світоліна опустить нижче топ-5 рейтингу WTA.

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