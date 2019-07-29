Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото

Українська шаблістка Ольга Харлан в Будапешті стала шестиразовою чемпіонкою світу, а вже після завершення змагань вирішила шалено відсвяткувати золото.

Харлан після чергового тріумфу перефарбувала волосся в рожевий колір. За словами самої спортсменки, це був своєрідний виклик самій собі.

Мурашки по шкірі: як гімн України лунав на честь перемоги Харлан на чемпіонаті світу (відео)

Душа вимагає змін. Ну а взагалі це був виклик самій собі! Якщо бути медалі на ЧС 2019, значить бути і рожевим волоссям,

– написала Харлан в Instagram.

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла чемпіонат світу, здолавши у фіналі росіянку Софію Вєлікую (15:14).

Всього для Харлан це золото стало шостим на чемпіонатах світу. Крім чотирьох індивідуальних перемог, в активі українки ще два золота в командній шаблі. Також Ольга завоювала золото командних змагань на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні.