Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото з відкритих джерел

Українська шаблістка Ольга Харлан в Будапешті стала шестиразовою чемпіонкою світу, а вже після завершення змагань вирішила шалено відсвяткувати золото.

Харлан після чергового тріумфу перефарбувала волосся в рожевий колір. За словами самої спортсменки, це був своєрідний виклик самій собі.

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Душа вимагає змін. Ну а взагалі це був виклик самій собі! Якщо бути медалі на ЧС 2019, значить бути і рожевим волоссям,
– написала Харлан в Instagram.

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла чемпіонат світу, здолавши у фіналі росіянку Софію Вєлікую (15:14).

Всього для Харлан це золото стало шостим на чемпіонатах світу. Крім чотирьох індивідуальних перемог, в активі українки ще два золота в командній шаблі. Також Ольга завоювала золото командних змагань на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні.

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Теги: Спорт Ольга Харлан Фехтування Новини Спорту
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