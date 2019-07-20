Українка Харлан встановила історичне досягнення у фехтуванні

У Будапешті на чемпіонаті світу з фехтування Ольга Харлан у фінальному поєдинку здолала росіянку Софію Велику (15:14) і здобула золоту медаль.

У фіналі Харлан у сверхдраматичному поєдинку перемогла свою головну суперницю –росіянку Софію Вєлікую.

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Харлан виграла своє шосте золото чемпіонату світу. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої тепер 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.

Ця перемога тільки зміцнила велич Харлан в українському спорті. Ніхто не завойовував стільки особистих медалей на чемпіонатах світу та Європи.



Медальні здобутки Ольги Харлан на чемпіонатах світу та Європи

Тільки Сергій Бубка може позмагатися з Харлан за кількістю особистих медалей на найбільших турнірах. Однак, серед жінок Ользі рівних немає вже давно, вона тільки йде далеко у відрив. Навряд чи в найближчому майбутньому з'явиться спортсменка, яка зможе хоча б наблизитися до рекордів Харлан – і вона ще далека від завершення кар'єри.