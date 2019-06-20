Українка Калініна розгромила росіянку на тенісному турнірі в Чехії
Українська тенісистка Ангеліна Калініна розгромила представницю Росії Софію Лансере на турнірі в Чехії. Українка віддала суперниці всього один гейм.
Ангеліна Калініна – Софія Лансере 2:0 (6:1, 6:0)
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Матч 1/8 фіналу відбувся у чеському місті Старе Плави на ґрунтовому турнірі ITF. Перший сет Калініна виграла з рахунком 6:1, програвши один гейм на своїй подачі.
У наступній партії росіянка взагалі не виграла жодного гейму. Всього матч тривав 48 хвилин.
У чвертьфіналі представниця України зіграє проти переможця пари Лора Іоана Пар – Деяна Раданович.
Цикл жіночих турнірів ITF – другий за значущістю жіночий професійний тенісний тур. Головний жіночий тенісний тур – WTA.