Українка Калініна вдало стартувала на тенісному турнірі в Москві, здолавши росіянку

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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна / mrenzaer

22-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі WTA у Москві. Ангеліна подолала стадію 1/4 фіналу кваліфікації.

Валентина Івахненко – Ангеліна Калініна 1:2 (3:6, 6:4, 4:6)

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Обидві тенісистки рівно розпочали поєдинок. У 5-у геймі українка першою відібрала подачу Валентини, однак 26-річна росіянка зробила зворотний брейк. Згодом Ангеліна оформила два брейки та виграла перший сет.

Наступна партія виявилася ще драматичнішою. Калініна оформила два брейки, але цього разу на крок попереду була Івахненко, яка у рейтингу WTA на 217 позиції. Зробивши на брейк більше, Валентина записала сет у свій актив.

На старті вирішального сету 176 ракетка світу з України зробила брейк та повела 3:0. Згодом тенісистки ще двічі обмінялися брейками, однак перемогу вирвала саме Калініна.

До слова: Ястремська програла росіянці у чвертьфіналі турніру в Китаї

Матч тривав майже три з половиною години. У півфіналі кваліфікації Ангеліна зіграє проти Кайі Канепи з Естонії.

В основній сітці турніру в Москві заявлені знамениті українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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