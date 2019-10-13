Українка Калініна завершила виступ на турнірі WTA в Москві

7 Читать новость на русском
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна / usopen

176 ракетка світу з України Ангеліна Калініна зачохлила ракетку у півфіналі кваліфікації турніру WTA у Москві. Калініна не змогла продовжити матч уже в першому сеті.

Естонка Кайя Канепі, яка в рейтингу WTA посідає 109-у позицію, зробила брейк у четвертому геймі. Коли рахунок став 4:1 на користь 34-річної естонки, Калініна не змогла продовжити матч.

Читайте також: Світоліна поспілкувалася з уболівальниками: Відпочинемо в труні

Відтак, путівка до фіналу кваліфікації Кубка Кремля дісталася Канепі.

Не змогла подолати кваліфікацію Надія Кіченок. В 1/4 фіналу кваліфікації Надія програла представниці Росії Анастасії Захаровій.

В основній сітці турніру в Москві заявлені знамениті українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна отримала перший номер посіву.

Основна сітка турнір в Москві стартує у понеділок, 14-го вересня.

blog_ava
Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
сьогодні
11563
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
сьогодні 07:42 Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
Юрій Семенюк 11496
Імпровізація: чому дебют Усика не вразив
сьогодні 12:40 Імпровізація: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 853
Італія слідом за Бельгією вийшла на Євро-2020
сьогодні 12:10 Італія слідом за Бельгією вийшла на Євро-2020
Михайло Гема 1016
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1628
Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
сьогодні 10:02 Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
181
Новини
Більше новин
Залиште відгук