Українка Калініна завершила виступ на турнірі WTA в Москві
176 ракетка світу з України Ангеліна Калініна зачохлила ракетку у півфіналі кваліфікації турніру WTA у Москві. Калініна не змогла продовжити матч уже в першому сеті.
Естонка Кайя Канепі, яка в рейтингу WTA посідає 109-у позицію, зробила брейк у четвертому геймі. Коли рахунок став 4:1 на користь 34-річної естонки, Калініна не змогла продовжити матч.
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Відтак, путівка до фіналу кваліфікації Кубка Кремля дісталася Канепі.
Не змогла подолати кваліфікацію Надія Кіченок. В 1/4 фіналу кваліфікації Надія програла представниці Росії Анастасії Захаровій.
В основній сітці турніру в Москві заявлені знамениті українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна отримала перший номер посіву.
Основна сітка турнір в Москві стартує у понеділок, 14-го вересня.