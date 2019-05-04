Українка Катаріна Завацька зіграє у фіналі тенісного турніру в Німеччині

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Українка Катаріна Завацька зіграє у фіналі тенісного турніру в Німеччині

19-літня Катаріна Завацька вийшла у фінал турніру у німецькому Вісбадені з призовим фондом у 60 тисяч доларів.

У півфіналі Завацька обіграла Даніелу Сегель з Чилі.

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При цьому якщо перший сет українка виграла 6:2, то у другому поступалася 2:4. Але після цього Завацька виграла п'ять з шести наступних геймів. По ходу зустрічі Катаріна зробила шість брейків, програвши три своїх подачі.

Катаріна Завацька – Даніела Сегель 2:0 (6:2, 7:5)

Для Завацької це другий вихід у фінал на турнірі у Вісбадені. У фінальному матчі суперницею 19-річної уродженки Луцька стане четверта сіяна чешка Барбора Крейчікова, яка перемогла лідера посіву Анну Блінкову з Росії: 6:0, 6:2.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 канал
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