Українка Кіченок ефектно вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос

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Олена Остапенко та Людмила Кіченок
Олена Остапенко та Людмила Кіченок / Фото з відкритих джерел

Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко впевнено подолали стадію 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Українсько-латвійська пара в двох сетах розібралася з дуетом Се Шувей / Барбара Стрицова. Для перемоги парі Кіченок / Остапенко вистачило двох сетів – 7:5, 6:1.

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Гра тривала 1 годину і 32 хвилини. У першому сеті Кіченок і Остапенко тричі віддавали гейм на своїй подачі, але у відповідь реалізували чотири брейки і в підсумку виграли з рахунком 7:5. Друга партія з боку українсько-латвійського дуету була бездоганною – Людмила Кіченок і Олена Остапенко ідеально грали на своїй подачі, а за рахунок двох брейків виграли 6:1.

В 1/4 фіналу українсько-латвійський дует зіграє проти переможця протистояння Мертенс / Соболенко – Пегула / Кравчик.

Раніше за свою кар'єру українка тричі грала в третьому раунді в парній сітці мейджорів, але пройти далі їй не вдавалося. Остапенко також дебютує в 1/4 фіналу на Великого шолома в парному розряді.

В останній раз представниця України доходила до чвертьфіналу в Парижі два роки тому: в сезоні-2017 на цій стадії виступили Ольга Савчук в дуеті з румункою Ралукою Олару.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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