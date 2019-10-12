Українка Кіченок програла росіянці на Кубку Кремля

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Надія Кіченок
Надія Кіченок / btu.org.ua

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла подолати кваліфікацію на Кубку Кремля. В 1/4 фіналу кваліфікації Надія програла представниці Росії Анастасії Захаровій.

Надія Кіченок – Анастасія Захарова 0:2 (4:6, 4:6)

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У першому сеті тенісистки надзвичайно нестабільно грали на своїх подачах. Надія зуміла тільки одного разу відстояти свою подачу й зробила три брейки. Захарова, оформивши 4 брейки, зуміла виграти партію.

У другому сеті Кіченок програвала 1:4, однак зуміла зрівняти рахунок. У вирішальний момент росіянка зібралася та дотиснула Надію – 6:4.

У рейтингу WTA 27-річна Надія посідає 624 сходинку, а росіянка – 376-у.

Боротьбу у кваліфікації Кубку Кремля продовжує українця Ангеліна Калініна. Вона в 1/4 фіналу кваліфікації здолала росіянку Валентину Івахненко.

В основній сітці турніру в Москві заявлені знамениті українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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