Українка Кіченок розгромно поступилася на старті турніру в Чарльстоні: відео
Українська тенісистка Надія Кіченок не зуміла пробитися до другого раунду турніру в Чарльстоні. Українка у двох сетах програла представниці Італії Мартіні Тревізан.
Мартіна Тревізан – Надія Кіченок 2:0 (6:2, 6:1)
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Зустріч тривала 59 хвилин і завершилася розгромною поразкою Кіченок з рахунком 6:2, 6:1. За цей час українка зробила 1 ейс і дві подвійні помилки.
Наступною суперницею Тревізан буде чинна переможниця турніру в Чарльстоні голландка Кікі Бертенс, посіяна цього разу під 2 номером.
Надія Кіченок у тандемі із сестрою Людмилою продовжить виступ в парному розряді. У першому колі українки зійдуться на корті з другими сіяними – чешкою Люсі Градецькою і Андреа Клепач зі Словенії.
Також на цьому турнірі матч першого раунду зіграє ще одна українка Катерина Козлова. Вона зустрінеться з Крістіною Плішковою з Чехії.
Відеоогляд матчу Кіченок – Тревізан