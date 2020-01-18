Українка Кіченок виграла престижний турнір в Австралії і встановить особистий рекорд

Українка Надія Кіченок і Саня Мірза з Індії стали переможницями тенісного турніру в австралійському Хобарті із призовим фондом понад 250 тисяч доларів в парному розряді.

У матчі за титул Кіченок в дуеті з Мірзою здолала китайську пару Пен Шуай / Чжан Шуай – 6:4, 6:4.

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Зазначимо, що китайська пара виграла на турнірі тільки перший поєдинок, а далі пройшла на зняттях суперників.

Партнерка Надії, 33-річна Саня Мірза з Індії, зіграла всього перший свій турнір після паузи, пов'язаної з народженням дитини. Кіченок виграла перший титул з 2018 року, коли вона разом із сестрою Людмилою перемогла на малому Підсумковому турнірі.

Завдяки перемозі в Хобарті, Надія Кіченок встановить персональний рекорд в парному рейтингу WTA – 32 місце (попереднє найкраще досягнення Надії – 34 рядок).

Цікаво, що турнір в Хобарті також вигравали Олена Бондаренко (одиночний титул в 2010 році) і Ольга Савчук (парний титул у 2017 році).