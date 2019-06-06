Українка Космач перемогла в конкурсі майстерності на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

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Вероніка Космач
Вероніка Космач / ФБУ

Українка Вероніка Космач перемогла в конкурсі майстерності на чемпіонаті світу U-18 з баскетболу 3х3 в монгольському Улан-Баторі.

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Наша баскетболістка випередила в фіналі Тайлу Далтон з Нової Зеландії та росіянку Яну Вєліканову.

Напередодні Космач разом зі збірної завершили виступи на груповому етапі. Двох перемог у чотирьох матчах виявилося замало для виходу в плей-оф. Наша жіноча збірна завершила виступи на чемпіонаті світу.

Натомість чоловіча команда вийшла з другого місця в групі у чвертьфінал, у якому зіграє 7 червня проти Аргентини. Початок о 8:25.

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Теги: Спорт Баскетбол
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