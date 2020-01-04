Українка Костюк обіграла сьому сіяну на старті кваліфікації турніру в Брісбені

Марта Костюк успішно стартувала в кваліфікації хардового турніру WTA в Брісбені. У першому раунді відбору українка у двох сетах обіграла американку Бернарду Перу.

Марта Костюк – Бернарда Пера 2:0 (7:6 (6), 6:4)

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Тенісистки провели на корті 1,5 години. На рахунку Костюк 3 реалізованих брейкпоінта з 5, а у американки – 2 з 6.

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Анна Кароліна Шмідлова (WTA 134) – Вікторія Томова (WTA 148).

Зазначимо, що також на цьому турнірі виступлять інші українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які розпочнуть свій шлях з основної сітки.