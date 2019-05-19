Українка Костюк перемогла у фіналі кваліфікації тенісного турніру у Франції

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Марта Костюк
Марта Костюк / Jimmie48 Tennis Photography.

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у фіналі кваліфікації престижного тенісного турніру WTA у Франції.

Марта вийшла в основну сітку Страсбурга, у фіналі кваліфікації обігравши Жаклін Крістіан.

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Для перемоги українці знадобилося трішки більше, аніж година. Марта перемогла у двох сетах з рахунком 6:1, 6:2.

У першому сеті Костю одного разу програла на своїй подачі, однак чотири рази взяла подачу суперниці. В другій партії українка тричі була сильніша на подачі румунської суперниці й у підсумку святкувала перемогу.

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Теги: Спорт Теніс
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