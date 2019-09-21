Українка Костюк вийшла у фінал тенісного турніру ITF і зіграє проти росіянки

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Марта Костюк
Марта Костюк / tennisua.org

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF World Tennis Tour. Марта зіграє за перший одиночний титул в сезоні.

У півфінальному матчі турніру в Сан-Мало (Франція) 17-річна українка обіграла Вероніку Сепеду Ройг з Парагваю.

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Марта Костюк – Вероніка Сепеда Ройг 2:0 (6:4, 6:2).

Костюк вдруге в сезоні вийшла в фінал турніру одиночного розряду. У липні вона програла у фіналі 60-тисячника в Торуні.

Суперницею Костюк у фіналі стане росіянка Варвара Грачова. У другому півфінальному матчі Наталя Віхлянцева не змогла дограти поєдинок і знялася в другому сеті.

Призовий фонд турніру 60 тисяч доларів. Фінал відбудеться у неділю, 22-го вересня, о 17:00. Шляхи українки та росіянки до цього ніколи не перетиналися.

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Теги: Новини Спорту Спорт Марта Костюк Теніс
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