Українка Костюк вийшла у фінал тенісного турніру ITF і зіграє проти росіянки

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF World Tennis Tour. Марта зіграє за перший одиночний титул в сезоні.

У півфінальному матчі турніру в Сан-Мало (Франція) 17-річна українка обіграла Вероніку Сепеду Ройг з Парагваю.

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Марта Костюк – Вероніка Сепеда Ройг 2:0 (6:4, 6:2).

Костюк вдруге в сезоні вийшла в фінал турніру одиночного розряду. У липні вона програла у фіналі 60-тисячника в Торуні.

Суперницею Костюк у фіналі стане росіянка Варвара Грачова. У другому півфінальному матчі Наталя Віхлянцева не змогла дограти поєдинок і знялася в другому сеті.

Призовий фонд турніру 60 тисяч доларів. Фінал відбудеться у неділю, 22-го вересня, о 17:00. Шляхи українки та росіянки до цього ніколи не перетиналися.