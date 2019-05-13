Українка Костюк здолала росіянку Грачову у фіналі кваліфікації престижного турніру в Іспанії

16-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в основну сітку турніру в іспанському місті Ла-Бісбал-д'Ампурда .

Марта Костюк – Міріам Бьянка Булгару 2:0 (6:1, 6:2)

Марта Костюк – Варвара Грачова 2:1 (6:3, 1:6, 10:1)

Читайте також: Ефектний удар українки Козлової визнаний найкращим на турнірі в Мадриді: відео

У першому раунді кваліфікації Костюк обіграла Міріам Бьянку Булгару з Румунії, а в другому – росіянку Варвару Грачову.

У першому колі основної сітки Марта Костюк зустрінеться з Аріною Родіоновою. У минулому році Марта обіграла австралійку в кваліфікації Australian Open.

В основній сітці турніру в Ла-Бісбал-д'Ампурда також виступить 19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram