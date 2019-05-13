Українка Костюк здолала росіянку Грачову у фіналі кваліфікації престижного турніру в Іспанії
16-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в основну сітку турніру в іспанському місті Ла-Бісбал-д'Ампурда .
Марта Костюк – Міріам Бьянка Булгару 2:0 (6:1, 6:2)
Марта Костюк – Варвара Грачова 2:1 (6:3, 1:6, 10:1)
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У першому раунді кваліфікації Костюк обіграла Міріам Бьянку Булгару з Румунії, а в другому – росіянку Варвару Грачову.
У першому колі основної сітки Марта Костюк зустрінеться з Аріною Родіоновою. У минулому році Марта обіграла австралійку в кваліфікації Australian Open.
В основній сітці турніру в Ла-Бісбал-д'Ампурда також виступить 19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька.
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