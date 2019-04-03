Українка Козлова не змогла подолати друге коло турніру WTA у Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла пробитися до третього кола турніру в Чарльстоні. Українка в трьох сетах поступилася десятій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко – 6:3, 3:6, 3:6.

Аріна Соболенко – Катерина Козлова 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)

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Матч тривав трохи менше двох годин. За час, проведений на корті, українка лише одного разу подала навиліт, реалізувала 6 з 9 брейк-поінтів, при цьому допустивши лише одну подвійну помилку.

За свою кар'єру Козлова раніше шість разів зустрічалася з тенісистками з топ-10 (тричі з суперницями з топ-5). У цих матчах українка оформила одну перемогу: в минулому сезоні на Ролан Гаррос проти Олени Остапенко.

Аріна Соболенко на минулих вихідних стала чемпіонкою турніру в Маямі в парній сітці, оформивши "Сонячний дубль" в дуеті з Елізою Мертінс з Бельгії.

Спорт 24 писав, що інша українська тенісистка Надія Кіченок не зуміла пробитися до другого раунду турніру в Чарльстоні. Українка у двох сетах програла представниці Італії Мартіні Тревізан.

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