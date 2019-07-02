Українка Козлова програла на Вімблдоні тенісистці зі статусом "лакі лузер"

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Катерина Козлова
Катерина Козлова

Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла пробитися у друге коло Вімблдону. Вона поступилася американці Лорен Девіс.

На відміну від Козлової, американка була змушена пробиватися на Вімблдон через кваліфікацію. Але не пройшла її. Тож отримала від організаторів спеціальне запрошення як "лакі лузер".

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Сам матч між Козловою та Девіс тривав 1 годину та 15 хвилин. У першому сеті Козлова вийшла вперед на старті 2:0, після чого Девіс виграла чотири гейми поспіль. А згодом у кінці сету таки реалізувати брейк-пойнт.

У другому сеті вже Девіс виграла перші два гейми, загалом реалізувавши чотири брейки. Козлова на це відповіла двома брейками, і програла матч.

Катерина Козлова – Лорен Девіс 0:2 (3:6, 2:6)

Таким чином з чотирьох українок, у друге коло Вімблдону вийшли Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Окрім Катерини Козлової, свій матч у першому колі програла і Леся Цуренко.

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Теги: Спорт Теніс Вімблдон
Джерело: 24 канал
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