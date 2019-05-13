Українка Козлова прорвалася в топ-70 рейтингу WTA, Світоліна ризикує втратити 6 позицію

У понеділок, 13 травня, оновився рейтинг WTA, в якому перша ракетка України Еліна Світоліна зуміла зберегти свою шосту сходинку.

Що стосується інших українок, то найкраще за все на турнірі в Іспанії проявила себе Катерина Козлова, яка наблизилася до особистого рекорду.

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Для Козлової 66 рядок – це найкращий результат з червня минулого сезону. Свій же рекорд в рейтингу Катерина встановила в лютому 2018 року, коли піднялася на 62 місце.

У свою чергу, 16-річна Марта Костюк піднялася на 12 рядків завдяки вдалій кваліфікації Madrid Mutua Open.

До топ-450 впевнено наближається 17-річна Дарина Снігур: українка піднялася відразу на 22 позиції і посіла 452 місце (особистий рекорд).

Що стосується чемпіонської гонки WTA, то переможниця турніру в Мадриді Кікі Бертенс поліпшила своє становище відразу на п'ять позицій і посіла четверте місце. На три рядки піднялася фіналістка змагань в Іспанії Сімона Халеп, яка тепер знаходиться на сьомій позиції. Еліна Світоліна покинула межі топ-вісімки і зайняла 10 місце.

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