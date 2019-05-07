Українка Козлова сенсаційно перемогла 5-у ракетку світу на турнірі в Мадриді

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Катерина Козлова
Катерина Козлова

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка у рейтингу WTA посідає 85 сходинку, пройшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Мадриді, вибивши 5-у ракетку світу Кароліну Плішкову.

Катерина Козлова – Кароліна Плішкова 2:1 (7:5, 2:6, 6:4)

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Уже в першому сеті між тенісистками зав'язалася цупка боротьба. Із середини партії спортсменки почали гостро грати на подачах одне одної, внаслідок чого в сьомому геймі українка першою зробила брейк. Досвідчена чешка відразу зробила зворотний брейк. Здавалося, що доля сету вирішуватиметься на тай-брейку, однак Козлова зуміла знову виграти подачу Плішкової та в наступному геймі подала на сет.

Другий сет був повністю за представницею Чехії. Кароліна Плішкова двічі "забрала" подачу українки й в жодному геймі на своїй подачі не дозволила Катерині розраховувати на брейк-пойнти.

Таким чином, путівка до 1/8 фіналу визначалася у третьому сеті. У середині партії тенісистки в чергове обмінялися брейками. Першою подачу суперниці взяла Козлова, однак не зуміла розвинути успіх. У дев'ятому геймі українка зробила ще один брейк і в наступному геймі подала на матч.

Зазначимо, що Козлова єдина представниця України на турнірі в Іспанії. Всі інші українки не подолали перше коло, а Плішкова стала кривдницею Даяни Ястремської.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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