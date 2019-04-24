Українка Козлова вибила представницю Росії з престижного тенісного турніру

Українська тенісистка Катерина Козлова після успішної кваліфікації на престижному турнірі в Стамбулі (Туреччина) зуміла пробитися до 1/8 фіналу.

В 1/16 фіналу українка перемогла представницю Росії Анастасію Потапову, яка посідає 74 місце в рейтингу WTA.

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Українка впоралася із суперницею менше, аніж за годину. Козлова виграла перший сет з рахунком 6:3. Українка тричі програла на своїй подачі, однак виграла чотири гейми на подачі росіянки.

На старті другого сету Потапова програла гейм на своїй подачі й не змогла продовжити протистояння.

Це була третя зустріч тенісисток і наразі 2:1 перемагає росіянка. В 1/8 фіналу Козлова протистоятиме 66 ракетці світу француженці Крістіні Младеновіч. Це буде перша очна зустріч спортсменок.

На стадії 1/16 фіналу припинила участь інша українка Даяна Ястремська. 18-річна тенісистка у двох сетах поступилася саме Младеновіч, з якою й зустрінеться Козлова.

Призовий фонд змагань у Стамбулі 250 тисяч доларів.

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