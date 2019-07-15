Українка Козлова відмовилася від виходу на корт проти росіянки на турнірі в Лозанні

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катерина Козлова через травму руки відмовилася від виходу на корт проти спортсменки з Росії Варвари Грачової на турнірі в Лозанні.

Замість Козлової на турнірі зіграє Хань Сіньюнь з Китаю, яка потрапила до основної сітки у статусі "лакі-лузера".

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Варто зазначити, що призовий фунд змагань Ladies Championships Lausanne-International становить 250 тисяч доларів.

Катерина Козлова 55 раз зустрічалася з росіянками на тенісному корті і виграла 32 поєдинки. У цьому сезоні Козлова перемогла Анастасію Потапову в Стамбулі і Катерину Александрову в Мадриді.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Дар’я Снігур виграла юніорський Вімблдон. У фіналі Снігур перемогла представницю США Алексу Ноель.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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