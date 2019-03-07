Українка Козлова вийшла у друге коло турніру WTA в Індіан-Уеллсі, Ястремська несподівано вибула

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова зіграли у першому колі турніру серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі.

Даяна Ястремська – Дар'я Гаврилова 1:2 (2:6, 7:5, 2:6)

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У стартовому поєдинку Ястремська з рахунком 2:6, 7:5, 2:6 поступилася Дар'ї Гавриловій з Австралії.

Матч тривав 2 години і 31 хвилину. За цей час Ястремська виконала 3 подачі навиліт, допустила 10 подвійних помилок і виграла 6 геймів на прийомі. Її суперниця, яка займає 53 місце в рейтингу, не зробила жодного ейсу, 2 рази помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 9 брейк-поінтів.

Виступ в Індіан-Уеллсі приніс Даяні Ястремській 16 тисяч доларів призових і 10 рейтингових очок.

Катерина Козлова – Катерина Сінякова 2:0 (7:5, 6:2)

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У свою чергу, Катерина Козлова обіграла 42-ий номер світового рейтингу Катерину Сінякову з Чехії – 7:5, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 31 хвилину. За цей час українська тенісистка виконала 2 подачі навиліт, жодного разу не помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 4 брейк-поінти. Її суперниця зробила 2 ейси, допустила стільки ж подвійних помилок і виграла 1 гейм на прийомі.

У другому колі Козлова зустрінеться з 34 ракеткою світу Олександрою Сасновіч.

Нагадаємо, в Індіан-Веллсі також виступають українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, а також сестри Надія і Людмила Кіченок у парному розряді.

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