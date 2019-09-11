Українка Козлова вперше з лютого пройшла до чвертьфіналу турніру WTA
Українка Катерина Козлова здобула свою другу перемогу на турнірі WTA International в китайському місті Наньчан
У поєдинку 1/8 фіналу Козлова упевнено обіграла словенку Далілу Якупович – 6:2, 6:2.
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Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. Козлова реалізувала 6 брейк-поінтів з 15, поступившись 2 гейми на своїй подачі.
Катерина Козлова вперше з турніру в Будапешті пробилася в чвертьфінал турніру WTA. Наступною суперницею українки стане переможниця зустрічі Саманта Стосур (139) – Ніна Стоянович (134).
Спорт 24 писав, що 9-го вересня оновився тенісний рейтинг WTA. Перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу.
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