Українка Козлова здійснила стрибок у рейтингу WTA, Світоліна зберегла позицію

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на шостому місці в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліну, в активі якої 4900 очок, випереджають в списку японка Наомі Осака (6871), румунка Сімона Халеп (5727), чешка Петра Квітова (5605), американка Слоун Стівенс (5248) та чешка Кароліна Плішкова (5145).

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Катерина Козлова зробила ривок на 11 позицій в світовому рейтингу. Тепер 25-річна тенісистка займає 115 позицію. Також на 5 позицій покращила свій рейтинг Ангеліна Калініна (125).

Лідери збірної України Леся Цуренко і Даяна Ястремська, в свою чергу, опустилися в світовому рейтингу. Цуренко змістилася з 23-ї на 24 сходинку, Ястремська ж просіла на дві позиції і тепер займає 36 місце.

Свої особисті рекорди оновили: на одну сходинку 19-річна Катаріна Завацька (174), на 4 рядки – 15-річна Дарина Лопатецька (301).

Українки в топ-200 рейтингу WTA (від 25 лютого):

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