Українка Ляхова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики

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Ольга Ляхова
Ольга Ляхова

В останній день змагань чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщені збірна України поповнила свою скарбничку декількома нагородами. Серед них і бронзова медаль Ольги Ляхової.

Українка у фіналі бігу на 800 метрів показала час 2:03,24 хвилини. Та цього вистачило лише на третє місце. Британка Шелайна Оскан-Кларк показала час 2:02,58 хвилини та перемогла. Другою фінішну лінію перетнула француженка Реней Ламот (2:03,00 хвилини).

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Ця медаль стала четвертою для збірної України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщені. До цього срібну медаль виборов Андрій Проценко (стрибки у висоту), а Ольга Саладуха (потрійний стрибок) та Марина Бех-Романчук (стрибок у довжину) здобули бронзові нагороди.

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Теги: Легка атлетика Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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