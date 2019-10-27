Українка Людмила Кіченок перемогла на WTA Elite Trophy в парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі зі словенкою Андрея Клепач стала переможницею на підсумковому турнірі WTA Elite Trophy в китайському Чжухаї.

У фіналі змагань україно-словенська пара перемогла китаянок Дуань Їн-Їн – Ян Чжаосюань. Перемогти вдалося за два сети, витративши на це одну годину та 20 хвилин.

Людмила Кіченок/Андрея Клепач (Україна/Словенія) – Дуань Їн-Їн/Ян Чжаосюань (Китай) 2:0 (6:3, 6:3)

Варто додати, що Людмила Кіченок перемагала на цьому турнірі й у 2018 році. Тоді вона здобула перемогу в парі з сестрою Надією.

Натомість інша українська тенісистка – перспективна Дарія Сінгур програла фінал ITF World Tennis Tour Junior Finals в китайському Ченду. У підсумковому матчі вона поступилася француженці Діан Паррі.

Дарія Снігур – Діан Паррі 0:2 (1:6, 3:6)

У цьому сезоні 17-річна киянка провела шість юніорських турнірів: в січні Дарина дійшла до третього кола в Траралгоні і потім стала півфіналісткою Australian Open, в червні зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титули в Рохемптон і на Вімблдоні.