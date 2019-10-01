Українка Магучіх пояснила відмову боротися з росіянкою за золото чемпіонату світу

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала відмову від продовження боротьби за золото чемпіонату світу в Досі в змаганнях зі стрибків у висоту.

Двічі оновивши особистий рекорд, Ярослава достроково завершила змагання зі стрибком на 2,04 і сріблом, хоча могла продовжити стрибати разом з росіянкою Марією Ласіцкене на 2,06 і ​​боротися за золото.

Як це було: 18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом виборола срібло чемпіонату світу

Я наймолодша дівчина в секторі, і я розуміла, що буде дуже складно взяти ту висоту. В цьому не було сенсу. Я не була готова до цього морально. Буду готуватися далі, щоб брати нові особисті рекорди ,

– передає слова Магучіх кореспондент "Чемпіонату" Олександр Говоров.

Також Тренер Ярослави Тетяна Степанова у інтерв'ю ФЛАУ прокоментував відмову продовжувати боротьбу за золото:

Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання після подолання висоти 2,02 метра. Але вона захотіла стрибати на 2,04, і я не заперечувала. А ось далі змагання вирішили не продовжувати, щоб поберегти її. Адже Ярославі 19 вересня виповнилося всього 18 років.

Варто зазначити, що Ярослава впритул наблизилася до національного рекорду України, встановленого у далекому 1995 році в Токіо срібною призеркою Олімпіади в Атланті, чемпіонкою світу-1999 Інгою Бабаковою. Тоді в японській столиці 28-річна Інга підкорила висоту 2,05.