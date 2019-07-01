Українка Магучіх стала 3-ю на етапі Діамантової ліги та встановила унікальне досягнення

Українська спортсменка Ярослава Магучіх посіла третє місце за підсумками сьомого етапу "Діамантової ліги" в Стенфорді. Українська легкоатлетка, яка спеціалізується зі стрибків у висоту, оновила особистий рекорд, підкоривши висоту у два метри.

Українка стала наймолодшою ​​стрибункою у висоту в історії, якій підкорилася ця планка.

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Магучіх також оновила юніорський рекорд України, раніше він також належав Ярославі.

Двометрову планку в Стенфорді також подолали нейтральний атлет Марія Ласіцкене (2,04 м), і американка Вашті Каннінгем (2,00 м), яка випередила Магучіх за кількістю спроб.

Магучіх випередила зіркову українку Юлія Левченко, яка стала четвертою з результатом 1,95 м.

Що таке Діамантова ліга?Діамантова ліга – це легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків так і в жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.

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