Українка Марина Мороз перемогла бразилійку та встановила новий рекорд UFC: відео

Українська бійчиня Марина Мороз перемогла суперницю із Бразилії Майру Буену Сілву на турнірі зі змішаних єдиноборств. Українка встановила новий рекорд UFC у найлегшій вазі.

Бій у найлегшій ваговій категорії до 57 кг на турнірі UFC Fight Night 170 тривав усі три відведених раунди. Перемогу українська спортсменка здобула одноголосним рішенням суддів.

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Рахунок на записках рефері – 29:28, 29:28, 29:28. Для Мороз ця перемога стала 10-ю при трьох поразках у пасиві. Українка завдала Сілві першої поразки в кар'єрі.

За бій українка завдала суперниці цілих 139 ударів. Цей показник є рекордним для жіночої найлегшої ваги в UFC.

Українка Марина Мороз, яка виступає в чемпіонаті змішаних єдиноборств UFC, перервала серію невдач. Після двох поразок поспіль українка взяла річну паузу. І ось знову вона в строю. На шоу UFC on ESPN 2 Мороз перемогла представницю Колумбії Сабіну Мазо.

Тепер на рахунку Марини Мороз 12 боїв в UFC – 9 перемог і 3 поразки.

Цікаві факти про Марину Мороз

Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів, фіналістка чемпіонату та Кубку України з боксу серед студентів.

Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році на турнірі Oplot Challenge 89. Марина виграла достроково і наступні п'ять боїв.

У 2015 році Марина підписує контракт з UFC, тоді вона стала першою українкою в UFC.

Перший бій в UFC Марина провела вже у квітні на UFC Fight Night - Gonzaga vs. Cro Cop 2 в Польщі. Перемогла українка суперницю Джоанну Калдервуд, яка ще жодного разу не зазнавала поразок (9-0 на момент бою). За що Марина Мороз отримала звання "больового вечора" та винагороду.

У серпні на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira зазнала першої поразки в кар'єрі від канадки Валері Леторно за рішенням суддів.

У червні 2017 року Марина Мороз зіткнулася з колишньою чемпіонкою UFC Карлою Еспарзою на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Вона програла бій одностайним рішенням суддів.

На початок 2018 року, вона займала 15 місце в офіційних рейтингах UFC Strawweight.

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