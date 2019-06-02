Марія Музичук зіграла другий матч внічию на турнірі в Росії, Анна – програла

У суботу, 1 червня, у Казані відбувся 2-й тур Турніру претенденток ФІДЕ (8 учасниць, два кола).

Про це повідомляють Українські шахи на Facebook.

Читайте також: Шахові клуби України визначили найсильніших: серед призерів "академіки" і "вовки"

Анна Музичук білими програла грузинці Нані Дзагнідзе. Тим часом, Марія Музичук чорними підписала нічию із китаянкою Тан Чжуньї. Дві інші партії: Лагно – Костенюк – нічия, Горячкіна – Гуніна – 1:0.

У неділю, 2 червня, відбудеться 3-й тур: Марія Музичук зіграє чорними із Дзагнідзе, а Анна Музичук теж чорними із Тан Чжуньї.

Спорт 24 писав, що у стартовому турі Марія і Анна Музичук зіграли одна проти одної. Сестри не змогли визначити переможницю – партія завершилася внічию.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram