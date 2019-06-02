Марія Музичук зіграла другий матч внічию на турнірі в Росії, Анна – програла

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Анна Музичук
Анна Музичук / fwct2019.com/en/

У суботу, 1 червня, у Казані відбувся 2-й тур Турніру претенденток ФІДЕ (8 учасниць, два кола).

Про це повідомляють Українські шахи на Facebook.

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Анна Музичук білими програла грузинці Нані Дзагнідзе. Тим часом, Марія Музичук чорними підписала нічию із китаянкою Тан Чжуньї. Дві інші партії: Лагно – Костенюк – нічия, Горячкіна – Гуніна – 1:0.

У неділю, 2 червня, відбудеться 3-й тур: Марія Музичук зіграє чорними із Дзагнідзе, а Анна Музичук теж чорними із Тан Чжуньї.

Спорт 24 писав, що у стартовому турі Марія і Анна Музичук зіграли одна проти одної. Сестри не змогли визначити переможницю – партія завершилася внічию.

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Теги: Марія Музичук Шахи Анна Музичук Новини Спорту Спорт
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