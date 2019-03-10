Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу

У головного тренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки народився син. Таким чином португальський фахівець утретє став батьком.

Про це повідомив донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті.

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"Вітаємо Паулу і його дружину Катерину з народженням сина Мартіна. Нехай малюк росте здоровим та щасливим. Нехай втілить найкращі якості своїх батьків – міцний характер, рішучість і наполегливість, мудрість, доброту й чуйність. Нехай дарує всім радісні емоції та яскраві усмішки. Зичимо родині миру, добра, гармонії й кохання!", – йдеться у повідомленні.

Поздравляем Паулу Фонсеку с рождением сына!



9 марта – счастливый день для главного тренера «Шахтера».



Поздравляем Паулу и его жену Катерину с рождением сына Мартина. Пусть малыш растет здоровым и счастливым.https://t.co/ooncPgAsvC pic.twitter.com/ys9VHF1qct — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 марта 2019 г.

Дружина Фонсеки – українка Катерина давно працює прес-секретарем президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Зазначимо, що наставник донецького клубу заради Катерини розлучився зі своєю дружиною Сандрою після 20-ти років шлюбу.

Фонсека має двох дітей від першого шлюбу – 18-річного сина і 13-річну дочку.

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