Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу
У головного тренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки народився син. Таким чином португальський фахівець утретє став батьком.
Про це повідомив донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті.
Читайте також: Динамо – Шахтар: стало відомо, коли українські гранди зіграють між собою
"Вітаємо Паулу і його дружину Катерину з народженням сина Мартіна. Нехай малюк росте здоровим та щасливим. Нехай втілить найкращі якості своїх батьків – міцний характер, рішучість і наполегливість, мудрість, доброту й чуйність. Нехай дарує всім радісні емоції та яскраві усмішки. Зичимо родині миру, добра, гармонії й кохання!", – йдеться у повідомленні.
Дружина Фонсеки – українка Катерина давно працює прес-секретарем президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Зазначимо, що наставник донецького клубу заради Катерини розлучився зі своєю дружиною Сандрою після 20-ти років шлюбу.
Фонсека має двох дітей від першого шлюбу – 18-річного сина і 13-річну дочку.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram