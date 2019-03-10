Українка народила тренеру "Шахтаря" сина, португалець має двох дітей від першого шлюбу

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Паулу Фонсека та його дружина Катерина
Паулу Фонсека та його дружина Катерина / twitter.com

У головного тренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки народився син. Таким чином португальський фахівець утретє став батьком.

Про це повідомив донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті.

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"Вітаємо Паулу і його дружину Катерину з народженням сина Мартіна. Нехай малюк росте здоровим та щасливим. Нехай втілить найкращі якості своїх батьків – міцний характер, рішучість і наполегливість, мудрість, доброту й чуйність. Нехай дарує всім радісні емоції та яскраві усмішки. Зичимо родині миру, добра, гармонії й кохання!", – йдеться у повідомленні.

 

 

Дружина Фонсеки – українка Катерина давно працює прес-секретарем президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Зазначимо, що наставник донецького клубу заради Катерини розлучився зі своєю дружиною Сандрою після 20-ти років шлюбу.

Фонсека має двох дітей від першого шлюбу – 18-річного сина і 13-річну дочку.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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