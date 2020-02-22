Українка перемогла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Мельбурні
Гімнастка Діана Варінська здобула перше місце. Перемогла українка у вправах на різновисоких брусах.
18-річна киянка виборола "золото" у вправах на різновисоких брусах. Оцінка – 13,733 (5,9) виявилася недосяжною для конкуренток.
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На цьому етапі Кубка світу в окремих видах буде розіграно 10 олімпійських ліцензій в окремих видах (6 – у чоловіків; 4 – у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.
Виступ Діани Варінської у Мельбурні: дивіться відео:
Інша українка Анастасія Бачинська посіла 7-е місце на брусах. Ангеліні Радивиловій не вистачило одного кроку до п'єдесталу в опорному стрибку.
У неділю, 23-го лютого, Діана Варінська й Анастасія Бачинська виступлять у фіналі на колоді.
Додамо, що Діана Варінська є фіналісткою чемпіонатів світу, Європи, етапів Кубку світу. Переможниця загального заліку Кубку світу-2018 (вправа на колоді).
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