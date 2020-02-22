Українка перемогла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Мельбурні

Гімнастка Діана Варінська здобула перше місце. Перемогла українка у вправах на різновисоких брусах.

18-річна киянка виборола "золото" у вправах на різновисоких брусах. Оцінка – 13,733 (5,9) виявилася недосяжною для конкуренток.

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На цьому етапі Кубка світу в окремих видах буде розіграно 10 олімпійських ліцензій в окремих видах (6 – у чоловіків; 4 – у жінок). Очки нараховуються за місця у топ-12.

Виступ Діани Варінської у Мельбурні: дивіться відео:

Інша українка Анастасія Бачинська посіла 7-е місце на брусах. Ангеліні Радивиловій не вистачило одного кроку до п'єдесталу в опорному стрибку.

У неділю, 23-го лютого, Діана Варінська й Анастасія Бачинська виступлять у фіналі на колоді.

Додамо, що Діана Варінська є фіналісткою чемпіонатів світу, Європи, етапів Кубку світу. Переможниця загального заліку Кубку світу-2018 (вправа на колоді).