Українка перемогла у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Надія Мохнацька здобуває перемогу у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу у Нур-Султані (Казахстан).

Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу. Оце так: Олімпійська надія України Наталія Прищепа провалила допінг-тест Відзначимо, що це перша медаль Кубку світу у кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська. Щодо інших українців, то Микола Пуздерко фінішував 9-им, Анастасія Новосад – 11-ю, а Олександр Окіпнюк – 22-им.