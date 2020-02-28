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Українка перемогла у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу

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Надія Мохнацька / НОК України

Українська фристайлістка Надія Мохнацька здобуває перемогу у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу у Нур-Султані (Казахстан).

Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.

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Відзначимо, що це перша медаль Кубку світу у кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська.

Щодо інших українців, то Микола Пуздерко фінішував 9-им, Анастасія Новосад – 11-ю, а Олександр Окіпнюк – 22-им.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Лижний спорт
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