Українка перемогла у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу
Українська фристайлістка Надія Мохнацька здобуває перемогу у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу у Нур-Султані (Казахстан).
Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.
Оце так: Олімпійська надія України Наталія Прищепа провалила допінг-тест
Відзначимо, що це перша медаль Кубку світу у кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська.
Щодо інших українців, то Микола Пуздерко фінішував 9-им, Анастасія Новосад – 11-ю, а Олександр Окіпнюк – 22-им.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі