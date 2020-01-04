Українка Підгрушна перемогла на чемпіонаті Австрії з біатлону

У суботу, 4 січня, в Хохфільцені пройшли змагання на Кубку Австрії, в яких брали участь і спортсменки збірної України, які проводять там тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу і Кубку IBU.

У перший змагальний день пройшов незвичайний вид програми – суперкоротка індивідуальна гонка: п'ять кіл по 1 км кожен зі штрафом 15 секунд за промах.

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Всього стартували спортсмени у п'яти вікових групах – у чоловіків і жінок. Українська команда була представлена ​​в жіночій гонці. З 136 спортсменів, які вийшли на старт, лише Олені Підгрушній вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катаріну Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко стріляли менш точно і замкнули десятку найсильніших, а Дарія Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання – тренери вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

1. Олена Підгрушна (0 + 0 + 0 + 0) 14:10,1

2. Катаріна Іннерхофер (1 + 0 + 1 + 1) +5,5

3. Дуня Здуч (0 + 1 + 1 + 0) +15,9

...

9. Валя Семеренко (0 + 1 + 0 + 1) +1:02,2

10. Віта Семеренко (1 + 2 + 0 + 1) +1:04,7

DNS Дарія Блашко

DNS Юлія Джима