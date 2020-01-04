24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Українка Підгрушна перемогла на чемпіонаті Австрії з біатлону

85 Читать новость на русском
Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

У суботу, 4 січня, в Хохфільцені пройшли змагання на Кубку Австрії, в яких брали участь і спортсменки збірної України, які проводять там тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу і Кубку IBU.

У перший змагальний день пройшов незвичайний вид програми – суперкоротка індивідуальна гонка: п'ять кіл по 1 км кожен зі штрафом 15 секунд за промах.

Читайте також: Дмитро Підручний вдруге став батьком: щемливе фото

Всього стартували спортсмени у п'яти вікових групах – у чоловіків і жінок. Українська команда була представлена ​​в жіночій гонці. З 136 спортсменів, які вийшли на старт, лише Олені Підгрушній вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катаріну Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко стріляли менш точно і замкнули десятку найсильніших, а Дарія Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання – тренери вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

1. Олена Підгрушна (0 + 0 + 0 + 0) 14:10,1
2. Катаріна Іннерхофер (1 + 0 + 1 + 1) +5,5
3. Дуня Здуч (0 + 1 + 1 + 0) +15,9
...
9. Валя Семеренко (0 + 1 + 0 + 1) +1:02,2
10. Віта Семеренко (1 + 2 + 0 + 1) +1:04,7
DNS Дарія Блашко
DNS Юлія Джима

Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
сьогодні
6534
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Олена Підгрушна Віта Семеренко Валентина Семеренко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:16 Ібрагімович забив гол у першому матчі за "Мілан": відео
Юрій Семенюк 2410
сьогодні 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2153
3 січня 15:25 Топ-10 боксерських поєдинків, які так і не відбулися
Андрій Тудовші 1696
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2015
сьогодні 11:04 Футболіст Натаель Жюлан загинув у ДТП
Юрій Семенюк 560
Новини
Більше новин
Залиште відгук