Українка Рижикова не змогла поборотися за п'єдестал у забігу зі світовим рекордом

Американка Далайла Мухуммад встановила світовий рекорд у бігу на 400 метрів з бар’єрами на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває в столиці Катару Досі.

Мухаммад виграла золото з результатом 52,16 секунди, на чотири сотих покращивши своє ж досягнення, встановлене зовсім нещодавно, 28 липня.

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Срібло, пробігши з персональним рекордом 52,23 секунди, здобула інша представниця США Сідні Маклафлін. Бронзу виборола Рашелл Клейтон із Ямайки, яка теж показала найкращий результат у кар’єрі – 53,74 с.

Українка Анна Рижикова з результатом 54,45 с фінішувала на 7-му місці. Це її найкращий результат в сезоні.

До слова, особистий рекорд Анни в бігу на 400 метрів з бар'єрами – 54,35 секунди.

Нагадаємо, що на даний момент збірна України завоювала одну медаль в Катарі – срібло у 18-річної Ярослави Магучіх, яка з особистим рекордом зійшла на п'єдестал пошани в стрибках у висоту.