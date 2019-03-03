Українка Саладуха здобула другу медаль для України на ЧЄ з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха виграла бронзову медаль чемпіонату Європи в приміщенні, який проходить в Глазго.

Саладуха виграла кваліфікацію змагань в Глазго з найкращим результатом сезону – 14,40 метра, а потім додала до нього ще 7 сантиметрів у фіналі (14,47). Правда, цього вистачило лише для третього місця.

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Першою стала 23-літня іспанка Ана Пелетейро – 14,73 (кращий результат Європи в сезоні). А срібло дісталося чемпіонці Берліна-2018 грекині Параскеві Папахрісту – 14,50 (особистий рекорд).

Інша українська легкоатлетка Анна Красуцька у фіналі посіла 8 місце (13,95).



Результати чемпіонату Європи з легкої атлетики у Глазго: потрійний стрибок, жінки

Таким чином, Саладуха завоювала свою другу в кар'єрі медаль чемпіонату Європи в приміщенні після золота Гетеборга-2013.

Спорт 24 писав, що Андрій Проценко виборов першу для збірної України медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в Глазго. Проценко завоював срібло з травмованою ногою. Українцеві підкорилася планка на висоті 2,26 метра.

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