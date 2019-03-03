Українка Саладуха здобула другу медаль для України на ЧЄ з легкої атлетики

86 Читать новость на русском
Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха виграла бронзову медаль чемпіонату Європи в приміщенні, який проходить в Глазго.

Саладуха виграла кваліфікацію змагань в Глазго з найкращим результатом сезону – 14,40 метра, а потім додала до нього ще 7 сантиметрів у фіналі (14,47). Правда, цього вистачило лише для третього місця.

Читайте також: Україна завоювала 7 медалей на престижному турнірі з легкої атлетики у Франції

Першою стала 23-літня іспанка Ана Пелетейро – 14,73 (кращий результат Європи в сезоні). А срібло дісталося чемпіонці Берліна-2018 грекині Параскеві Папахрісту – 14,50 (особистий рекорд).

Інша українська легкоатлетка Анна Красуцька у фіналі посіла 8 місце (13,95).


Результати чемпіонату Європи з легкої атлетики у Глазго: потрійний стрибок, жінки

Таким чином, Саладуха завоювала свою другу в кар'єрі медаль чемпіонату Європи в приміщенні після золота Гетеборга-2013.

Спорт 24 писав, що Андрій Проценко виборов першу для збірної України медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні в Глазго. Проценко завоював срібло з травмованою ногою. Українцеві підкорилася планка на висоті 2,26 метра.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хлопці з макіяжем влаштували провокацію у ресторані ветеранів АТО: фото і відео
сьогодні
3947
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
сьогодні 13:25 Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
952
"Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
сьогодні 13:08 "Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
78
Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
сьогодні 12:27 Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
1711
Травма Соля: на скільки "Динамо" втратило форварда
2 березня 16:42 Травма Соля: на скільки "Динамо" втратило форварда
998
"Тоттенхем" та "Арсенал" у драматичному матчі розійшлися результативним миром: відео
2 березня 16:25 "Тоттенхем" та "Арсенал" у драматичному матчі розійшлися результативним миром: відео
435
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук