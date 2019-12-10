Українка Снігур несподівано перемогла імениту тенісистку на турнірі в Дубаї

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Дар'я Снігур / ФТУ

Дар'я Снігур виграла матч першого кола на турнірі ITF у Дубаї. Українка здобула перемогу над досвідченою бельгійкою Яніною Вікмаєр.

Дар’я Снігур – Яніна Вікмаєр 2:0 (6:4; 6:1)

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Матч першого кола українка виграла лише за 1 годину та 3 хвилини. За два сети Снігур оформила 5 брейків і тільки двічі віддала свою подачу.

Хто така Яніна Вікмаєр?30-річна бельгійська тенісистка, колишня 12-а ракетка світу. Виграла 5 турнірів серії WTA, один WTA 125K та 11 серії ITF. Півфіналістка US Open 2009.

У наступному колі українця зіграє проти представниці Росії Анастасії Потапової.

Росіянка у першому колі здолала українку Ангеліну Калініну. Ангеліна через травму відмовилася від продовження боротьби проти восьмої сіяної.

Ще одна українка Анастасія Шошина поступилася Барбарі Хаас з рахунком 0:2 (4:6; 6:7).

Призовий фонд турніру в Дубаї 100 000 доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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